Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sebahattin M. idaresindeki 34 TA 4565 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Sharofıdın K. yönetimindeki 7537 RK 02 yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Güler M, Umut M, Didem K. ve Toprakcan K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Merzifon'da Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi
        Merzifon'da Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi
        Amasya'da gaziler ile öğrenciler spor şenliğinde bir araya geldi
        Amasya'da gaziler ile öğrenciler spor şenliğinde bir araya geldi
        Gümüşhacıköy Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açılacak
        Gümüşhacıköy Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açılacak
        Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Gültekin köy okullarını ziyaret etti
        Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Gültekin köy okullarını ziyaret etti