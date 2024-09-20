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        Sağlıkçı iki aile doktor çocuklarıyla aynı hastanede hizmet veriyor

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin bireyleri, hemşire, laborant ve doktor olarak bir arada görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:32
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        Sağlıkçı iki aile doktor çocuklarıyla aynı hastanede hizmet veriyor
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        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin bireyleri, hemşire, laborant ve doktor olarak bir arada görev yapıyor.

        Pratisyen hekim Onur Furkan Ural (25) ve annesi hemşire Emine Ural (48) ile pratisyen hekim Furkan Kara (25), laboratuvarda görevli babası Halil Kara ve hemşire annesi Nuriye Kara (54), aynı hastanede hayat kurtarmak için çaba gösteriyor.

        Nuriye Kara, gazetecilere, yaklaşık 35 yıldır sağlık sektöründe görev yaptığını söyledi.

        Eşi ve oğluyla aynı hastanede görev yapmanın gurur verici bir duygu olduğunu vurgulayan Kara, "Özellikle oğlumuzla beraber çalışmak... Yeni atandı buraya. Buraya atanmasına biraz da biz vesile olduk, beraber kısa süre de olsa çalışma imkanı bulalım diye. Mutluyuz, ayrı bir güzelliği var bu işin." dedi.

        Furkan Kara da çocukluğundan bu yana doktor olmanın hayalini kurduğunu dile getirerek, "Tercih döneminde bir parça muallakta kaldım diyebilirim ama günün sonunda tercih etmek kolay oldu. Çünkü ailemle çalışmayı ben de çok istiyordum. Küçükken hasta olarak geldiğim hastanede, şimdi doktorluk yapmak gurur verici bir durum." diye konuştu.

        Halil Kara da çalıştığı hastanede oğlunun doktor olmasından gurur duyduğunu belirterek, "Hastanede beraber çalışmak çok güzel bir duygu. İnsanlara hizmet etmek, sağlığını korumak güzel. Çocuğunla çalışmak hele, daha güzel bir duygu. Eşimle ve çocuğumla beraber hayat kurtarmaya, insanlara hizmet etmeye, sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "7 gün 24 saat beraberiz"

        Emine Ural ise oğluna hastanede, "Doktor bey, hocam" diye hitap edilmesinin çok hoşuna gittiğine işaret ederek, "O kadar gurur verici bir şey ki... Bir de beraber çalışmak... Nöbeti de beraber tuttuk, aynı servisteyiz. 7 gün 24 saat beraberiz, ev, iş. Gayet iyi." dedi.

        Onur Furkan Ural da annesinin ve kendisinin mesleklerini severek sürdürdüklerini söyledi.

        İşte birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Ural, "Annemle birlikte çalışmaktan mutluyum. Bir kardeşim daha tıp doktoru olacak. Onu da buraya transfer edeceğiz inşallah. İki çocuk, bir anne beraber çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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