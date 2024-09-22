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        Amasya'da bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

        Amasya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:34
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        Amasya'da bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı
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        Amasya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Akraba olan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

        Şüpheliler E.Y, T.Y, C.Ç. ve Y.Ç. Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, Amasya'ya getirildi.

        Şüphelilerin bulundukları otomobilde yapılan aramada, bir yastığın içindeki pamukların arasında 36 bin 250 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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