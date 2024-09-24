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        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsleri denetlendi

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:50
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        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsleri denetlendi
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla D-100 kara yolunu kullanan yolcu otobüsleri ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurularak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

        Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol ederek alkol denetimi yapan ekipler, ayrıca güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkartılmaması için yolculara uyarıda bulundu.

        Yolcu listesindeki isimler ile otobüsün içinde bulunanların kontrolünü de yapan polis, yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

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        Galeri

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