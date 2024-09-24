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        Milli sporcu Osman Furkan, muaythaide üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

        Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:57
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        Milli sporcu Osman Furkan, muaythaide üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
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        Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Osman Furkan, Kosova'nın başkenti Priştine'de 7-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için hazırlıklarını antrenörü Mustafa Kaya nezaretinde Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

        Şampiyonaya 91 kilo A klasman büyüklerde katılacak Osman Furkan, AA muhabirine, daha önce iki kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Bu sene de şampiyon olup ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp birinciliği alacağız." dedi.

        Antrenör Kaya ise Osman Furkan'ın Süper Lig'de birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını dile getirerek, "Günde 3 saat antrenmanlarımız devam ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize, memleketimize Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Hedefimiz Furkan'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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