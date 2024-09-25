Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Doruk, Amasya'dan uğurlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliğine" atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk için veda töreni düzenlendi.

Vali Doruk, valilikte düzenlenen törende, Amasya'daki görevinin hayatında önemli yeri bulunduğunu belirterek, "Benim yerime gelecek arkadaşımız da çok başarılı olacaktır, ona da şimdiden başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin." ifadesini kullandı.

Amasya'nın her türlü nimetin verildiği çok güzel bir il olduğunu, kente hizmet etmekten dolayı kendini şanslı hissettiğini dile getiren Doruk, "Bu başarının içerisinde arkadaşlarımızın hepsi vardı. Bütün kamu görevlileri, bizlere gerçekten çok büyük destek verdi. Onların desteği olmasaydı tek başımıza bu hizmeti vermemiz mümkün değildi. Onlara şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum." dedi.