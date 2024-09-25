Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Doruk, Amasya'dan uğurlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliğine" atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Doruk, Amasya'dan uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliğine" atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk için veda töreni düzenlendi.

        Vali Doruk, valilikte düzenlenen törende, Amasya'daki görevinin hayatında önemli yeri bulunduğunu belirterek, "Benim yerime gelecek arkadaşımız da çok başarılı olacaktır, ona da şimdiden başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin." ifadesini kullandı.

        Amasya'nın her türlü nimetin verildiği çok güzel bir il olduğunu, kente hizmet etmekten dolayı kendini şanslı hissettiğini dile getiren Doruk, "Bu başarının içerisinde arkadaşlarımızın hepsi vardı. Bütün kamu görevlileri, bizlere gerçekten çok büyük destek verdi. Onların desteği olmasaydı tek başımıza bu hizmeti vermemiz mümkün değildi. Onlara şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle valilik binası girişinde vedalaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Doruk, ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Amasya'da uyuşturucu test cihazı ile denetim başladı
        Amasya'da uyuşturucu test cihazı ile denetim başladı
        Gümüşhacıköy'de marketler ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı
        Gümüşhacıköy'de marketler ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı
        Merzifon MYO Müdürü Çapkulaç, çalışmalarını değerlendirdi
        Merzifon MYO Müdürü Çapkulaç, çalışmalarını değerlendirdi
        Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
        Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
        Amasya Valisi Doruk'un veda ziyaretleri devam ediyor
        Amasya Valisi Doruk'un veda ziyaretleri devam ediyor
        Milli sporcu Osman Furkan, muaythaide üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliy...
        Milli sporcu Osman Furkan, muaythaide üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliy...