Gümüşhacıköy'de sınıf öğretmenleriyle yeni müfredat toplantısı yapıldı
Gümüşhacıköy ilçesinde birinci sınıf öğretmenleriyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yeni müfredatın tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.
Gümüşhacıköy ilçesinde birinci sınıf öğretmenleriyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yeni müfredatın tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Kadir Tabik ve öğretmenler katıldı.
Toplantıda yeni müfredatın getirdiği yenilikler ve hedefler ele alındı, ders içerikleri, öğretim yöntemleri ve değerlendirme kriterleri hakkında özet bilgilendirme yapıldı, öğretmenler, yeni müfredatla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.
Gültekin, öğretmenlerin katkılarının eğitim sisteminin performansı açısından kritik olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimizin geri bildirimleri çocuklarımız için son derece önemli. Sürekli iletişim ve iş birliği içinde olacağız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.