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        Taşova'da İtfaiyecilik Haftası kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiyecilik Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:20
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        Taşova'da İtfaiyecilik Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiyecilik Haftası kutlandı.

        Taşova Belediyesi itfaiyesi ekipleri, itfaiye araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Belediye Başkanı Ömer Özalp'i makamında ziyaret etti.

        İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Özalp, itfaiyeciliğin zor bir görev olduğunu söyledi.

        Tüm doğal afetlerde ve yangınlarda itfaiyecilerin bulunduğunu belirten Özalp, "Bizim için itfaiye çok önemlidir. Taşova Devlet Hastanesi ne kadar önemli ise itfaiye de o kadar önemlidir. Hastane insanların canları kurtarıyorsa, sizler de insanların canını ve malını kurtarıyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız, o kadar canlıya hayat veriyorsunuz. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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