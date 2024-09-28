Suluova'da Ahilik Haftası kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Küçük Sanayi Sitesindeki programda yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün doğruluk ve güzel ahlak olduğunu söyledi.

Ahiliğin alışverişinde hile yapmamak, müşteri haklarını gözetmek, aç gözlü olmamak, mesleğinde saygın ve örnek olmak, helalinden kazanmak, çırak yetiştirerek mesleğini geleceğe aktarmak anlamlarına da geldiğini dile getiren Gürçam, "Ahilik, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında çok önemli yer tutar. Sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir." dedi.