Amasya'da bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki bir dükkanın bacasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.