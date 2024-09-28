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        Amasya'da bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Amasya'da bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:26
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        Amasya'da bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Amasya'da bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki bir dükkanın bacasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        Adrese giden Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin bulunduğu yeri tespit etti.

        Kurtarılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Kedi, daha sonra salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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