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        Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:37
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        Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Gözlek köyündeki bir çiftliğin yem deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoya yayıldı.

        Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yonca balyalarını söndürmek için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekipleri ile çiftlik çalışanları rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle söndürdü.

        Yangında, bin ton yonca balyası yanarken, deponun çatısında bulunan güneş panelleri zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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