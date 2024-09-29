Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Gözlek köyündeki bir çiftliğin yem deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoya yayıldı.
Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yonca balyalarını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri ile çiftlik çalışanları rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle söndürdü.
Yangında, bin ton yonca balyası yanarken, deponun çatısında bulunan güneş panelleri zarar gördü.
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