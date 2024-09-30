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        Amasya'da polise ateş eden kişi yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, oturduğu evden ateş ederek polisin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:17
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        Amasya'da polise ateş eden kişi yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, oturduğu evden ateş ederek polisin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde Himmet Ç. pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş etti.

        Çevredeki vatandaşlar durumu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen polis ekiplerine de ateş eden Himmet Ç, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

        Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen Himmet Ç, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Zanlının polise ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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