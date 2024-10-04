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        Amasya'da öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret

        Amasya'da anaokulu ve ilkokul öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:31
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        Amasya'da öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
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        Amasya'da anaokulu ve ilkokul öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.

        4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencileri, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek hayvanları besledi.

        Çocuklara hayvan barınağında eşlik eden Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Patili dostlar sayfamızdan da barınağımızdaki hayvanlarımızı sahiplenebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Onlar bizim can yoldaşlarımız. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimiz, çocuklarımız da bu bilinçle barınağımızı ziyaret etti." dedi.

        Barınaklarının 250 kapasitesi bulunduğunu anlatan Sevindi, "Bu kapasiteye ulaşmış durumdayız. Veteriner işlerindeki arkadaşlarımız büyük gayretle çalışmaya devam ediyor. O yüzden vatandaşlarımızı sahiplenme noktasında tekrar uyarmak istiyoruz. Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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