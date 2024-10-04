Amasya'da öğrencilerden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret

Amasya'nın Suluova ilçesinde anaokulu ile ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde öğrencileri karşılayan Belediye Başkanı Rifat Uzun, öğrencilere hayvan sevgisi ve sahiplenme konularında tavsiyede bulundu.

Uzun, 2017 yılında Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin metrekare alanda hizmete açılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ilave edilen doğal gezi alanıyla 13 bin metrekare alana çıkarıldığını söyledi.