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        Amasya'da sokakları gezen öğrenciler kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı

        Amasya'da öğrenciler, sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama ve su koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:49
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        Amasya'da sokakları gezen öğrenciler kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı
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        Amasya'da öğrenciler, sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama ve su koydu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek 43 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, insanlar kadar yaşamayı hak eden sokak hayvanlarını için yem ve su bırakarak hayatta kalma mücadelelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Çocuk Hakları İl Komitesindeki öğrencilerden Melike Başer ise hayvanların da beslenme ve barınma hakkı bulunduğunun farkında olunması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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