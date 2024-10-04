Amasya'da sokakları gezen öğrenciler kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı

Amasya'da öğrenciler, sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama ve su koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek 43 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, insanlar kadar yaşamayı hak eden sokak hayvanlarını için yem ve su bırakarak hayatta kalma mücadelelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.