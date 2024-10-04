Suluova'da Yürüyüş Günü kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Yürüyüş Günü kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Kültür Merkezi önünden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, burada yaptığı açıklamada, sağlık için düzenli yürümenin önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı olmak istiyorsak hareketli olmamız gerekir. Kaliteli bir ömür ve yaşlılık süreci geçirmek istiyorsak, spor yapmaya ve hareketli olmaya özen gösterilmelidir. Spor ve hareket şekli, herkesin zevkine göre değişebilir. Ben de her fırsatta yürüyüş ve spor yapmaya gayret ediyorum." dedi.