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        Suluova'da Yürüyüş Günü kutlandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Yürüyüş Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:23
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        Suluova'da Yürüyüş Günü kutlandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde Yürüyüş Günü kutlandı.

        Kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Kültür Merkezi önünden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaymakam Şafak Gürçam, burada yaptığı açıklamada, sağlık için düzenli yürümenin önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı olmak istiyorsak hareketli olmamız gerekir. Kaliteli bir ömür ve yaşlılık süreci geçirmek istiyorsak, spor yapmaya ve hareketli olmaya özen gösterilmelidir. Spor ve hareket şekli, herkesin zevkine göre değişebilir. Ben de her fırsatta yürüyüş ve spor yapmaya gayret ediyorum." dedi.

        Yürüyüş sonunda İlçe Sağlık Müdürü Gülay Yetkin, sağlıklı beslenme ve hareket etme konularında katılımcılara bilgi verdi.

        Yürüyüşe Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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