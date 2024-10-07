Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenciler Filistin'e destek olmak için limonata sattı

        Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrenciler Filistin'e destek olmak için limonata sattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

        Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için okulun girişinde oluşturulan stantta hazırlanan limonataları arkadaşlarına ve öğretmenlerine sattı. Öğrenciler, farkındalık oluşturmanın yanı sıra elde edecekleri gelirle Filistin'e destek olmayı amaçlıyor.

        Okul Müdürü Ahmet Eren, öğrencilerini bu duyarlı davranışları için tebrik ederek, "Öğrencilerimiz Gazze saldırılarının yıldönümü dolayısıyla orada bulunan kardeşlerimize yardım amaçlı burada bir satış gerçekleştirdiler. Bu satışlardan elde edilen gelirler de yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerden 16 yaşındaki Mustafa Alptürk Altundaş, "Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırıma karşı biz de bir tepki olarak bunu yapmayı düşündük. Limonata satıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirle Gazze'deki çocuklara yardım etmeyi düşünüyoruz. Çok üzülüyorum, 50 bin kadın, çocuk hiç ayırt etmeden hepsini öldürüyor İsrail, zulme karşıyız." dedi.

        15 yaşındaki Elif Nisa Köse ise soykırımın bir yıldır sürdüğünü anımsatarak, "Bugün tam 1 yıl oldu. Biz de bu bilinci okulumuzdaki öğrencilere aşılamak için bugün burada bir etkinlik yaptık. Sadece bu etkinlikle kalmadık, okulumuzda bir sürü konferanslar düzenliyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Gazze'ye yardım amaçlı bir meyve suyu, simit satış etkinliğimiz oldu. Öğrencilere bu bilinci aşılamak bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü çok önemli ve maneviyat açısından bizim için çok değerli. Buradan elde edeceğimiz geliri Gazze'deki çocuklara, kadınlara, orada ihtiyaç sahibi olan herkese yollamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat...
        "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat...
        Suluova'da Yürüyüş Günü kutlandı
        Suluova'da Yürüyüş Günü kutlandı
        Amasya'da sokakları gezen öğrenciler kedi ve köpekler için mama ve su bırak...
        Amasya'da sokakları gezen öğrenciler kedi ve köpekler için mama ve su bırak...
        Amasya'da öğrencilerden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret
        Amasya'da öğrencilerden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret
        Amasya'da öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
        Amasya'da öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
        Amasya'da aracının lastiği patlayan engellinin imdadına zabıta yetişti
        Amasya'da aracının lastiği patlayan engellinin imdadına zabıta yetişti