Amasya'da ilkokul öğrencilerine spor branşları tanıtıldı

Amasya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine spor branşlarının tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda antrenörler eşliğinde yaklaşık 420 öğrenciye 10 spor branşını tanıtıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere, badminton, okçuluk, voleybol, dart, tenis, masa tenisi, futbol, golf, basketbol gibi spor branşlarıyla ilgili bilgi verildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünde rekreatif antrenörü olan Aybike Yıldırım, 7-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Amacımız çocuklara spor branşlarını tanıtmak. Çocuklarımıza her branşı tattırmak, kendilerine yönelik buldukları bir branş varsa onları yönlendirmek amaçlı yaptığımız bir etkinlik." dedi.