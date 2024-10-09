Amasya'da İl Risk Azaltma Planı kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Bakan, valilikte düzenlediği basın toplantısında, yaşadıkları coğrafyadaki depremsellik ve iklim değişikliklerine bağlı olumsuzluklar dikkate alındığında hayatı etkileyebilecek doğal tehlike ve riskleri tespit ederek önlem almak, olası afetlere karşı dirençli toplum haline gelmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin jeolojik özellikleri dikkate alındığında çok sayıda doğal afet riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Bakan, "Bu afetlerin sonuncusu geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanmış, iki büyük depremde 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybederek yerleşim alanlarımız büyük zarar görmüştür. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için riskleri önceden öngörebilmek, önlem alabilmek, olası can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmek için gerekli imkan ve olanaklara sahip olduklarını anlatan Bakan, bu kapsamda kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon ve iş birliği yapmasının önemine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 il valisi ve İzleme Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında afet risk azaltma çalışmalarının afet yönetimindeki rolünü kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Bakan, şöyle devam etti: