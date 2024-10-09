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        Amasya'da İl Risk Azaltma Planı kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi

        Amasya Valisi Önder Bakan, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:39
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        Amasya'da İl Risk Azaltma Planı kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi
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        Amasya Valisi Önder Bakan, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

        Vali Bakan, valilikte düzenlediği basın toplantısında, yaşadıkları coğrafyadaki depremsellik ve iklim değişikliklerine bağlı olumsuzluklar dikkate alındığında hayatı etkileyebilecek doğal tehlike ve riskleri tespit ederek önlem almak, olası afetlere karşı dirençli toplum haline gelmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin jeolojik özellikleri dikkate alındığında çok sayıda doğal afet riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Bakan, "Bu afetlerin sonuncusu geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanmış, iki büyük depremde 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybederek yerleşim alanlarımız büyük zarar görmüştür. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

        Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için riskleri önceden öngörebilmek, önlem alabilmek, olası can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmek için gerekli imkan ve olanaklara sahip olduklarını anlatan Bakan, bu kapsamda kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon ve iş birliği yapmasının önemine dikkati çekti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 il valisi ve İzleme Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında afet risk azaltma çalışmalarının afet yönetimindeki rolünü kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Bakan, şöyle devam etti:

        "Ülkemizin büyük bölümüyle Amasya'mız deprem kuşağında yer almaktadır. Bu gerçeğin bilincinde olarak başta devletimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla ortak akılda buluşarak, bilim ve teknolojinin rehberliğinde yarınları en doğru şekilde planlamalıyız. Tüm bu çalışmaların içinde yer alan İl Afet Risk Azaltma Planı Amasya'mızda 2021 yılında yürürlüğe girmiş, plan çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların katılımıyla çalıştaylar, yılda iki defa olmak üzere izleme değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılar sonucunda Amasya İl Afet Risk Azaltma Planı'nda iki amaç, 28 hedef ve 184 eylem oluşturulmuştur. Bu eylemlerden sorumlu olarak 33 kamu kurumu mevcuttur."

        Bakan, İRAP eylemlerinin içeriğinin Amasya'yı etkileyebilecek deprem, taşkın veya sel, kaya düşmesi, heyelan, endüstriyel kazalar, yangın olaylarını konu aldığını vurgulayarak, "İRAP yürürlük tarihinden günümüze kadar geçen süre zarfında eylemlerimizin gerçekleşme durumu yüzde 39 seviyesindedir. Ayrıca Amasya-Suluova-Merzifon kara yolundaki köprü, üst geçit ve benzeri kritik geçiş noktalarının deprem performans değerlendirmelerine göre güçlendirme işlemleri de bu süreçte yapılmıştır. İRAP kapsamında bugüne kadar 34 eylem tamamlanmış, diğer eylemlerimizin tamamlanması noktasındaki çalışmalarımız, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinesinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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