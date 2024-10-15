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        Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi'nde sosyal tesisler hizmete girdi

        Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan sosyal tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:17
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        Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi'nde sosyal tesisler hizmete girdi
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        Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan sosyal tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açılış töreninde konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, hizmete sundukları halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis kortu olarak kullanılabilecek çok amaçlı sahanın kültürel, sportif ve sosyal yaşama renk katacağını söyledi.

        Merzifon'a güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Turabi, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz bünyesindeki tüm yerleşkelerde yer alan iç ve dış ortak kullanım alanlarını, kantinleri, yemekhaneleri, derslikleri, laboratuvarları, sosyal ve sportif alanları öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için sürekli iyileştiriyoruz. Merzifon merkez yerleşkesinde öğrenim gören gençlerimizin yararlanması için bir halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis kortu olarak kullanılabilecek ikinci bir çok amaçlı sahayı tamamladık. Çevre düzenlemesini bitirerek kameriyelerimizi de hizmete sunduk. Ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi ve personelimizi bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere özendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."

        Amasya Üniversitesinin kalite ve başarıya odaklanmış bir üniversite olduğunu vurgulayan Turabi, öğrencileri en güzel fiziki ortamlarla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Rektör Turabi, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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