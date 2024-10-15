Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi'nde sosyal tesisler hizmete girdi

Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan sosyal tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, hizmete sundukları halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis kortu olarak kullanılabilecek çok amaçlı sahanın kültürel, sportif ve sosyal yaşama renk katacağını söyledi.

Merzifon'a güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Turabi, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesindeki tüm yerleşkelerde yer alan iç ve dış ortak kullanım alanlarını, kantinleri, yemekhaneleri, derslikleri, laboratuvarları, sosyal ve sportif alanları öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için sürekli iyileştiriyoruz. Merzifon merkez yerleşkesinde öğrenim gören gençlerimizin yararlanması için bir halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis kortu olarak kullanılabilecek ikinci bir çok amaçlı sahayı tamamladık. Çevre düzenlemesini bitirerek kameriyelerimizi de hizmete sunduk. Ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi ve personelimizi bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere özendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."