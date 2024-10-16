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        Merzifon'da jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:45
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        Merzifon'da jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde trafik denetiminde bulundu. Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.

        Denetimde, 1078 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 67'sine çeşitli nedenlerle 193 bin 534 lira para cezası uygulandı. Denetimde 12 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 28 araç da trafikten men edildi.

        Trafik ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.

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