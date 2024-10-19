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        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:14
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        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Nedim Sefa Değişen (25) idaresindeki 55 ANP 427 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi'nde Şahin Öztürk’ün (75) kullandığı 34 NE 2982 plakalı otomobille çarpıştı. Öztürk'ün savrulan otomobili de Hanife Gencer yönetimindeki 60 AFH 430 plakalı otomobile vurdu.

        Kazada, sürücü Öztürk ile Değişen'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Efe (14) ve Deniz Değişen (53) ile Aysun Yolcu (20) ve Tevfik Koçman (77) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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