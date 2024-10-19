Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Öztürk ile Değişen'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Efe (14) ve Deniz Değişen (53) ile Aysun Yolcu (20) ve Tevfik Koçman (77) yaralandı.

Nedim Sefa Değişen (25) idaresindeki 55 ANP 427 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi'nde Şahin Öztürk’ün (75) kullandığı 34 NE 2982 plakalı otomobille çarpıştı. Öztürk'ün savrulan otomobili de Hanife Gencer yönetimindeki 60 AFH 430 plakalı otomobile vurdu.

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