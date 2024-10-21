AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı

Civek, kongre sonunda yaptığı açıklamada kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde yapılan kongreye AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.

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