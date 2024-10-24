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        Amasya Valisi Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, enstitüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:59
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        Amasya Valisi Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret
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        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, enstitüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Ziyaret sırasında, Vali Bakan enstitüde üretilen geleneksel el sanatları, Yassıçal Çuha Dokuması, halı ve kilim dokuma, gümüş işleme ve çini ürünlerini tek tek inceledi.

        Ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi alan Bakan, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

        Vali Bakan'a ziyaret sırasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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