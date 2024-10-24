Amasya Valisi Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

Ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi alan Bakan, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında, Vali Bakan enstitüde üretilen geleneksel el sanatları, Yassıçal Çuha Dokuması, halı ve kilim dokuma, gümüş işleme ve çini ürünlerini tek tek inceledi.

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