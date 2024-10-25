Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Amasya'da üreticilerle buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, Saraydüzü Kışla Binası Konferans Salonu'ndaki çiftçilerle buluşma programına katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitimde, sağlıkta ve savunma sanayisindeki devrim niteliğinde gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını belirtti.

Tarımda yeni bir dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu dile getiren Gizligider, şöyle devam etti:

"Öncelikle kendimize yeterlik bizim temel kriterimiz. Tabana suyu koyarak yaptığımız bu çalışmayla üretimin ve tüketimin planlamasını yaptık. Türkiye bir tarım ihracatçısı. Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor."

Gizligider, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 105 milyon olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olacağını, buna göre de gıda üretimi için suyun yüzde 15 daha fazla tüketileceğini söyledi.