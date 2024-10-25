Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Amasya'da üreticilerle buluştu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Amasya'da üreticilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi.

        Amasya Valisi Önder Bakan'ı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, Saraydüzü Kışla Binası Konferans Salonu'ndaki çiftçilerle buluşma programına katıldı.

        Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitimde, sağlıkta ve savunma sanayisindeki devrim niteliğinde gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını belirtti.

        Tarımda yeni bir dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu dile getiren Gizligider, şöyle devam etti:

        "Öncelikle kendimize yeterlik bizim temel kriterimiz. Tabana suyu koyarak yaptığımız bu çalışmayla üretimin ve tüketimin planlamasını yaptık. Türkiye bir tarım ihracatçısı. Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor."

        Gizligider, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 105 milyon olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olacağını, buna göre de gıda üretimi için suyun yüzde 15 daha fazla tüketileceğini söyledi.

        Türkiye'de toplam kullanılabilir suyun 112 milyar metreküp olduğu bilgisini veren Gizligider, birtakım tedbirler alınmazsa "su stresi" olarak ifade edilen kişi başı kullanım miktarının 1000 metreküpün altına düşeceğine dikkati çekti.

        Gizligider, 5 Nisan 2023 itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecinin de tamamlandığına işaret ederek, "Her ilde kurduğumuz tarımsal planlama koordinasyon kurulumuzla, temsil düzeyinde 17 farklı fikrin bir araya geldiği ve Muğla'da hangi ilçemizde ne yapacağız, neyi planlayacağız, 13 artı 1 dediğimiz stratejik ürünlerin Türkiye açısından önemi itibarıyla bu tasnif yapıldı." ifadesini kullandı.

        Gizligider, daha sonra üretim planlaması ve yeni destekleme modelini çiftçilere anlattı.

        Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü

        Benzer Haberler

        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Amasya Valisi Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret
        Merzifon'da PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Merzifon'da PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı
        Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı
        Suluova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Suluova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Amasya Barosu'nda devir teslim töreni yapıldı
        Amasya Barosu'nda devir teslim töreni yapıldı