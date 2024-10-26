Gümüşhacıköy'de TÜBİTAK 4006 yürütücülük süreci eğitimi verildi

Daha sonra eğitimcilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilileri tarafından eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Tabik, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen eğitimdeki konuşmasında, bu tarz etkinlikler sayesinde hem okullarda haraketlilik olduğunu hem de yetenekli öğrencilerin ortaya çıktığını söyledi.

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