Amasya'da AK Parti ilçe başkanları mazbatalarını aldı

Mazbata töreninde Kahriman'a Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

​​​​​​​Civek, partide emeği bulunan herkese teşekkür ederek, AK Parti ailesi olarak Gümüşhacıköy için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

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