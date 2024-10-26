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        Amasya'da AK Parti ilçe başkanları mazbatalarını aldı

        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına seçilen Ömer Civek ve AK Parti Hamamözü İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Kahriman mazbatalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:50
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        Amasya'da AK Parti ilçe başkanları mazbatalarını aldı
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        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına seçilen Ömer Civek ve AK Parti Hamamözü İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Kahriman mazbatalarını aldı.

        AK Parti olağan kongresinde yeniden seçilen Ömer Civek, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı.

        ​​​​​​​Civek, partide emeği bulunan herkese teşekkür ederek, AK Parti ailesi olarak Gümüşhacıköy için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

        Mazbata töreninde Civek’e, yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        - Hamamözü

        AK Parti Hamamözü İlçe Başkanlığı Kongresi'nde yeniden seçilen Ahmet Kahriman da mazbatasını aldı.

        Kahriman, hizmet aşkıyla Hamamözü'ne hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Mazbata töreninde Kahriman'a Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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