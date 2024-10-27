Özenerek 12 yaşında başladığı muaythaide 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu kazandı

CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı muaythaide 1 dünya, 2 Avrupa, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Ailesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında atletizme başlayan Osman Furkan, 1 yıl sonra arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladı.

Bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan Karakaya, 2021 yılında İstanbul'da ve 2022'de Antalya'da yapılan Avrupa muaythai şampiyonalarında gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Her gün 3 saat antrenman yaptığını ve antrenmanlarını asla aksatmadığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövüş sporlarına merakı olduğu için arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladığını söyledi.

"Bu spora 12 yaşımda stada, antrenmana gittiğimde koşu antrenmanları yaparken muaythai sporcularını görüp heves edip başladım. Statta sporcularla konuşurken bir taraftan da dövüş sporlarına ilgim olduğu için araştırdım. Tam bana uygun bir spor olduğunu keşfettim. Ondan sonra 8 sene içerisine 2 Türkiye, 2 Avrupa ve 1 de dünya şampiyonluğu sığdırdım."

Bu yıl Gaziantep’te yapılan Spor Toto Süper Lig Muaythai Şampiyonası'nda birinci olarak ikinci Türkiye şampiyonluğunu yaşadığını söyleyen Osman Furkan, "Kemeri alıp, 2025 yılında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Tek hedefim şu anda büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmak." dedi.