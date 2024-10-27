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        Özenerek 12 yaşında başladığı muaythaide 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu kazandı

        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı muaythaide 1 dünya, 2 Avrupa, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:31
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        Özenerek 12 yaşında başladığı muaythaide 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu kazandı
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        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı muaythaide 1 dünya, 2 Avrupa, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında atletizme başlayan Osman Furkan, 1 yıl sonra arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladı.

        Bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan Karakaya, 2021 yılında İstanbul'da ve 2022'de Antalya'da yapılan Avrupa muaythai şampiyonalarında gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

        Osman Furkan, 2022 yılında ise Malezya'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalyaya ulaşarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

        - "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

        Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövüş sporlarına merakı olduğu için arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladığını söyledi.

        Her gün 3 saat antrenman yaptığını ve antrenmanlarını asla aksatmadığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu spora 12 yaşımda stada, antrenmana gittiğimde koşu antrenmanları yaparken muaythai sporcularını görüp heves edip başladım. Statta sporcularla konuşurken bir taraftan da dövüş sporlarına ilgim olduğu için araştırdım. Tam bana uygun bir spor olduğunu keşfettim. Ondan sonra 8 sene içerisine 2 Türkiye, 2 Avrupa ve 1 de dünya şampiyonluğu sığdırdım."

        Bu yıl Gaziantep’te yapılan Spor Toto Süper Lig Muaythai Şampiyonası'nda birinci olarak ikinci Türkiye şampiyonluğunu yaşadığını söyleyen Osman Furkan, "Kemeri alıp, 2025 yılında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Tek hedefim şu anda büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

        Karakaya’nın antrenörü Mustafa Kaya ise "Furkan bize 12 yaşında geldi. Daha küçüktü biz bu kardeşimizi aldık, bu sporda başarılı olabileceğini söyledik. O da azmetti, çalıştı, sebat etti. En iyi şekilde çalışıyoruz, antrenmanlarımız çok yoğun ve sıkı geçiyor. Günlük 3-4 saat antrenman yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize milli gururu tekrar yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

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