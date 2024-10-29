Amasya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
F.A. idaresindeki Litvanya plakalı tırın lastiklerinden Dörtyol mevkisinde alev çıkmaya başladı.
Tırın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.
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