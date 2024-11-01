Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, M.S.C'nin üzerinde 1450 uyuşturucu hap, R.T.S'nin üzerinde ise 10 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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