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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:46
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        İstanbul'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, M.S.C'nin üzerinde 1450 uyuşturucu hap, R.T.S'nin üzerinde ise 10 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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