Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu'ndan okul ziyareti

        Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu'ndan okul ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunu ziyaret etti.

        Katipoğlu'na ziyaretinda Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Baysal eşlik etti.

        Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Katipoğlu, onlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

        Katipoğlu, eğitim sürecinin aile içinde başladığını anlatarak, "Toplumu ve ülkesini inşa eden bir nesil yetiştirmeyi temel alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin verimli şekilde uygulanması konusunda çalışıyoruz. Velilerimizin bu süreçte daha etkin yer alması ve okul ile veli iş birliğini güçlendirmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Amasya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücü ile eşi yaralandı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücü ile eşi yaralandı
        Amasya Şeker Fabrikası 670 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker ürete...
        Amasya Şeker Fabrikası 670 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker ürete...
        Gümüşhacıköy'de gençlerle yaşlılar buluşuyor
        Gümüşhacıköy'de gençlerle yaşlılar buluşuyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti