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        Amasya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:53
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        Amasya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Gözlek köyünde Perihan Çatan’a ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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