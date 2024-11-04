Amasya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Gözlek köyünde Perihan Çatan’a ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Amasya’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.