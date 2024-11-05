Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerine hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı, düşük rakımlı yerlerde yağmur etkili oldu.
Taşova ilçesi Dereli, Belevi ve Tekke Yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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