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        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:37
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        U.F.K. idaresindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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