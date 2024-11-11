Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
U.F.K. idaresindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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