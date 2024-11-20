Gümüşhacıköy'de bir öğrenci kumbarasındaki parasını Gazze için bağışladı

Türkiye Diyanet Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Adem Verim, yaptığı açıklamada, küçük Muhammed Metehan'ın bu anlamlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Adem Verim'i makamında ziyaret eden Altundaş, kumbarasında biriktirdiği paraları teslim etti.

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