AK Parti Merzifon İlçe Kongresi yapıldı

Keleş, kongre sonunda yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Keleş, 239 oy alarak ilçe başkanı seçildi. Diğer aday Şahinoğlu ise 106 oy aldı.

Kongrede, mevcut İlçe Başkanı Abdullah Şahinoğlu ve Emre Keleş aday oldu.

Akif Gülle Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.

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