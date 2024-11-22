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        İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü mektup yazarak kutladı

        Amasya'da Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin gününü onlara mektup yazarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:27
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        İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü mektup yazarak kutladı
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        Amasya'da Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin gününü onlara mektup yazarak kutladı.

        Veliler ve öğrenciler tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında her öğrenci, öğretmenine duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazdı.

        Öğrenciler, öğretmenlerine ellerindeki mektuplarla koşarak Öğretmenler Günü'nü kutlayıp yazdıkları mektupları verdi.

        Sınıf öğretmeni Serap Kılıç, çok duygulandığını belirterek, "Çocuklar Öğretmenler Günü için farklı bir hediye verdiler. Mektubu bana ders esnasında verdiler. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Hepsini çok seviyorum zaten." dedi.

        Öğrencilerinden Esila Aylak ise farklı bir kutlama olması için öğretmenine sürpriz yaptıklarını dile getirerek, "Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sınıfça mektup yazdık öğretmenimize." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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