İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü mektup yazarak kutladı

Amasya'da Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin gününü onlara mektup yazarak kutladı.

Veliler ve öğrenciler tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında her öğrenci, öğretmenine duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazdı.

Öğrenciler, öğretmenlerine ellerindeki mektuplarla koşarak Öğretmenler Günü'nü kutlayıp yazdıkları mektupları verdi.

Sınıf öğretmeni Serap Kılıç, çok duygulandığını belirterek, "Çocuklar Öğretmenler Günü için farklı bir hediye verdiler. Mektubu bana ders esnasında verdiler. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Hepsini çok seviyorum zaten." dedi.

Öğrencilerinden Esila Aylak ise farklı bir kutlama olması için öğretmenine sürpriz yaptıklarını dile getirerek, "Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sınıfça mektup yazdık öğretmenimize." ifadesini kullandı.