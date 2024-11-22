Amasya Valisi Bakan, emekli öğretmenleri ziyaret etti

Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler Belgin ve Mustafa Nadir Karakaya çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğretmenlik mesleğinin önemine ve kutsallığına vurgu yapan Vali Bakan, "Öğretmenlerimiz, toplumun temel taşlarını oluşturan bireyleri yetiştirerek ülkemizin geleceğini inşa eden en önemli rehberlerdir. Sizin gibi değerli eğitimcilerin emeği, nesiller boyunca unutulmayacak izler bırakmıştır." dedi.