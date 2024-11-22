Amasya'da öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk tanıtıldı

Amasya’da öğrencilere, geleneksel Türk okçuluk ve olimpik okçuluk dalları tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Amasya merkezdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere, Geleneksel Okçuluk İl Temsilcisi Medet Karayazı ve kurum antrenörleri Aykut Algül ile Ünal Kurt okçuluk tarafından bilgi verildi.