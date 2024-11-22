Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk tanıtıldı

        Amasya'da öğrencilere, geleneksel Türk okçuluk ve olimpik okçuluk dalları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’da öğrencilere, geleneksel Türk okçuluk ve olimpik okçuluk dalları tanıtıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Amasya merkezdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere, Geleneksel Okçuluk İl Temsilcisi Medet Karayazı ve kurum antrenörleri Aykut Algül ile Ünal Kurt okçuluk tarafından bilgi verildi.

        Öğrencilere okçuluğun temel prensipleri ve tarihi öneminin aktarıldığı etkinlikte bu branşın daha geniş kitlelere yayılması hedeflendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan, emekli öğretmenleri ziyaret etti
        Amasya Valisi Bakan, emekli öğretmenleri ziyaret etti
        İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü mektup yazarak kutladı
        İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü mektup yazarak kutladı
        Amasya'da liseli kriket oyuncusu milli takıma seçildi
        Amasya'da liseli kriket oyuncusu milli takıma seçildi
        Amasya'da üniversiteliler, polis ve eğitmenlerin işbirliğiyle işaret dili ö...
        Amasya'da üniversiteliler, polis ve eğitmenlerin işbirliğiyle işaret dili ö...
        Kamyonette kaçak göçmen taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
        Kamyonette kaçak göçmen taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
        Amasya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Amasya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı