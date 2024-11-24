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        Amasya'da şehit öğretmen kabri başında anıldı

        Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 1980 yılında İstanbul'da şehit edilen, öğretmen Recep Çakır için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:55
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        Amasya'da şehit öğretmen kabri başında anıldı
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        Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 1980 yılında İstanbul'da şehit edilen, öğretmen Recep Çakır için anma programı düzenlendi.

        Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Milli Eğitim şube müdürleri ve öğretmenler, Çakır'ın kabri başında dua etti.

        Katipoğlu, şehitlik makamına erişen eğitimcilerin bıraktığı değerli mirasa sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatarak, "Ömrünü adadığı eğitim yolunda şehitlik makamına erişen öğretmenlerimizi unutmayacağız. Onların hatırası, eğitim camiamız için her zaman bir onur ve ilham kaynağı olacaktır." dedi.

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