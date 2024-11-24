Amasya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ali Çolak idaresindeki 05 EV 638 plakalı cip, Otogar mevkisinde Meryem Erkek yönetimindeki 55 ACE 402 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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