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        Amasya'da okullarda "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" uygulanıyor

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenekli öğrencileri keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:07
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        Amasya'da okullarda "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" uygulanıyor
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenekli öğrencileri keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Davu, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

        Öğrencilere estetik bakış açısı, çok yönlü gelişimlerini desteklemek, resim alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bu öğrencilerin gelişimlerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmanın amaçlandığını anlatan Davu, "Proje, ilkokul 3. sınıftaki 630 öğrenciyi kapsıyor. Kasım ve aralık aylarında uygulanan proje süreci yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, sonrasında resim performans aşaması, devamında seçilen yetenekli öğrenciler için kurs planlaması ve bu öğrencilerin çizim ve resim alanlarında kurs almaları şeklinde alacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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