Amasya'da sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu yaşanan patlamada 5 lise öğrencisi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede römork imalatı yapan işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu patlama ve yangın meydana geldiği belirtildi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu meydana gelen patlama ve yangında 5 lise öğrencisinin yaralandığı bildirildi.

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