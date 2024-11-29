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        Amasya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişiye yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:26
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        Amasya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişiye yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

        M.A'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.F.B'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

        Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyadaki aramada ele geçirilen mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

        Şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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