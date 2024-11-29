Amasya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyadaki aramada ele geçirilen mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

M.A'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.F.B'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişiye yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

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