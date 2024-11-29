Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılın yatırımları ve 2025 yılı yatırım planlarının değerlendirildiği toplantıda Güneş, Gümüşhacıköy'ün kalkınması için yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Güneş, "Kış mevsiminde yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için yayladan inmelerini önemsiyoruz. Yaylalarda kar yağışı, tipi ve don olayları yaşanabileceği için vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.