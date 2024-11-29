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        Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

        Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:30
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        Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Bu yılın yatırımları ve 2025 yılı yatırım planlarının değerlendirildiği toplantıda Güneş, Gümüşhacıköy'ün kalkınması için yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

        Güneş, "Kış mevsiminde yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için yayladan inmelerini önemsiyoruz. Yaylalarda kar yağışı, tipi ve don olayları yaşanabileceği için vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

        Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güneş, talepleri ilgili kurumlara ileteceğini söyledi.

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