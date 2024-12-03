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        Gümüşhacıköy'de Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:48
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        Gümüşhacıköy'de Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı yapıldı
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        Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

        Kaymakam Güneş, kış mevsiminin gelmesi ile kar ve buzlanma gibi hava koşullarının trafik güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

        Hedeflerinin vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve olası kazaları en aza indirmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Güneş, "Bu yüzden tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak, kış mevsimine dair hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

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