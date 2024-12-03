Gümüşhacıköy'de Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Güneş, kış mevsiminin gelmesi ile kar ve buzlanma gibi hava koşullarının trafik güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.