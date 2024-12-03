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        Gümüşhacıköy'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Gümüşhacıköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:02
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        Gümüşhacıköy'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        Gümüşhacıköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi, öğrenci yurdunda kurduğu stantta kan bağışı kabul etti.

        Yurt müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve Kızılay’a teşekkür etti.

        Kan bağışında yüksek sayıya ulaşmak için Kızılay ile birlikte çalışmalarına devam edeceğini anlatan Duzcu, "Sosyal sorumluluk kapsamında yurtlarımızda bu projelere her zaman destek veriyoruz. Öğrencileri kampanyaya davet ediyorum. Her yıl bu çalışmayı tekrarlayacağız." dedi.

        Kan merkezinde görevli Dr. Ayhan Şahin de 45 ünite kan toplandığını dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

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