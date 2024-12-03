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        Amasya Valisi Bakan, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi

        Amasya Valisi Önder Bakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:17
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        Amasya Valisi Bakan, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi
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        Amasya Valisi Önder Bakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Bakan, bir devletlerin gelişmişlik düzeyinin insana verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

        Sosyal devlet anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bakan, şunları aktardı:

        "Engelli vatandaşların iyi bir eğitim almaları, istihdam imkanlarına ulaşmaları, hayat olanaklarının kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınma ihtiyaçlar ile sosyal ve kültürel faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, sosyal devletlerin en önemli görevleridir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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