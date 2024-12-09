Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla jandarma, polis ve zabıta ekiplerince, öğrencilerin güvenle yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

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