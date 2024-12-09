Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı

Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.

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