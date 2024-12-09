Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.
Öte yandan ekipler, kış lastiği denetimi yaptıkları otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.
Denetimlerin kış boyu devam edeceğini belirtildi.
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